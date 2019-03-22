، شاهد.. كيف جذب معرض النادي السعودي بدندي الأسكتلنديين لفنون المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضم صورًا ورسومات وأفلامًا قصيرة تنوعت بين الوثائقية والكوميدية والدرامية

أقام النادي السعودي بمدينة دندي الأسكتلندية، معرضاً بعنوان "ماضي وحاضر ومستقبل أمة"؛ أمس الخميس واليوم الجمعة؛ حيث يستعرض المعرض تاريخ ونهضة المملكة العربية السعودية باستخدام الفن وما يحتويه من صور ورسومات، وكذلك أفلام قصيرة تنوعت بين الوثائقية والكوميدية والدرامية بما ينقل صورة عن إبداع الشباب السعوديين في مجال الفن، والذي يعتبر قوة تأثير ناعمة يسعون من خلاله إلى تعريف المجتمع الأسكتلندي بالثقافة السعودية وما يحتويه بلدنا العزيز من مقومات.

وهدف المعرض الذي جذب إلى جنباته العديد من مسؤولي وقيادات جامعة دندي وجمع غفير من طلاب وطالبات الجامعة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة العربية السعودية والتي تسعى وزارة التعليم ممثلة في الملحقية الثقافية بلندن وبتوجيهات من الملحق الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي إلى غرس هذا الجانب في نفوس الطلاب والطالبات من خلال تعاملهم وتعايشهم مع المجتمعات الأخرى، وكذلك من خلال مثل هذه المعارض التي تقيمها الأندية الطلابية في مختلف مدن بريطانيا.

وقد نال المعرض استحسان الجميع وأثار لديهم الفضول في طرح العديد من الأسئلة حول المملكة العربية السعودية؛ حيث كان للطلاب والطالبات السعوديين دور بارز في الإجابة وبشكل مفصل عن جميع ما يطرح من تساؤلات.