، "عمل الرياض" يضبط 193 مخالفة وينذر 168 منشأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال 2300 زيارة تفتيشية شملت العاصمة ومحافظاتها

أسفرت حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها؛ عن ضبط 193 مخالفة، وإنذار 168 منشأة، والقبض على ثلاثة وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وشكلت الحملات العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي: ستستمر الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات شملت 2300 منشأة تجارية.

ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد"، عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.