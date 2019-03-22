، مجددًا.. "أرديرن" بالحجاب في "تشييع ضحايا المذبحة".. وتستشهد بحديث النبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحاطها وزراء وشرطيات بنفس الزي.. قالت للمشيّعين: نشاطركم الأحزان.. نحن واحد

حضرت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن" مع آلاف المشيعين الذين تجمعوا في منتزه "هاجلي" أمام مسجد النور، لتوديع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجديْن في مدينة كرايست تشيرتش.

واستشهدت "جاسيندا" أثناء خطابها لآلاف المشيعين، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

وارتدت "جاسيندا" ثوبًا أسود وحجابًا للمرة الثانية، وأبدت تعاطفها مع الجالية المسلمة، وتقدمت نحو خمسة آلاف شخص في الوقوف دقيقتين صمتًا في منتزه هاجلي أمام مسجد النور الذي قتل فيه معظم الضحايا.

وقالت "جاسيندا" في خطاب قصير: "نيوزيلندا تشاطركم الأحزان. نحن واحد"، وأحاط برئيسة الوزراء، وزراء ومسؤولون أمنيون، ارتدوا حجابًا أسود، كما ارتدت شرطيات في المنتزه أحجبة سوداء، وعلقن وردة حمراء على ستراتهن.

وتضامن آلاف النيوزيلنديين مع الجالية المسلمة بعد مذبحة المسجدين التي أسفرت عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة 50 بجروح؛ وذلك في أول جمعة بعد الحادث الإرهابي الآثم.