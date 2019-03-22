إتفاقية تعاون بين جمعية "رأي" ومكتب عامر العمرو للمحاماة و الاستشارات القانونية بالتعاون مع دي ال ايه بايبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

وقعت في الرياض أمس الأول اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية لكتاب الرأي ومكتب عامر عبدالعزيز العمرو للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع شركة دي ال ايه بايبر الدولية، وتشتمل الاتفاقية على تمثيل الجمعية وتقديم الاستشارات القانونية لها، والارشاد القانوني لكتاب الرأي من أعضائها في قضايا النشر.

وأوضح علي أحمد الشدي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذه الاتفاقية تدعم قدرات الجمعية على تحقيق أهدافها ، وتسهم في تعزز الوعي القانوني لدى أعضاء الجمعية فيما يتعلق بأنظمة النشر، مثمنا مبادرة مكتب عامر العمرو للمحاماة والاستشارات القانونية لعقد مثل هذه الاتفاقية، بينما أوضح المحامي عامر عبدالعزيز العمرو أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات مكتبه لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز دور الجمعية في تحقيق أهدافها في المجتمع وتعزيز المسيرة التنموية للوطن.

وتتضمن الاتفاقية بالإضافة إلى قيام مكتب عامر العمرو بتمثيل الجمعية وتقديم الاستشارات القانونية لها، وإرشاد كتاب الرأي من أعضاء الجمعية في قضايا النشر، إعداد منهج برنامج تدريب مهارات قانونية عملية لتحديث وتعريف كتاب الرأي بأنظمة النشر لتعزيز الثقافة القانونية وتمكين كاتب الرأي من ممارسة دوره في أطر