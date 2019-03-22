شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الغائب في الحرمين على شهداء "مذبحة نيوزيلندا " والان نبدء بالتفاصيل
وأم المصلين في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية.
وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذا يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بقضايا الإسلام والمسلمين وموقف المملكة الحازم في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي لادين ولا وطن له، سائلاً الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما الصالحة.
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