، "فرسان القصيد".. الفائز بالـ5 ملايين يروي.. والجمهور يحيّي "المقبل" مجبرًا! ،

محمد بن مسعود - الدمام - من رحلة بلوغ الجائزة إلى سبل صرفها.. "أنا نصف السعودية " والتمكين والحجاب

وصف الشاعر سلطان بن بتلاء، الفائز بالمركز الأول والحاصل على جائزة قدرها 5 ملايين ريال سعودي في فئة الشعر النبطي "فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي"، فوزه بالإنجاز الشخصي الذي سيظل محفورًا في ذاكرته مدى حياته.

وقال "بن بتلاء" لـ"الخليج 365"، على هامش حفل ختام برنامج "فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي" أمس على مسرح مدارس الرياض: "مشاعري بالفوز وتحقيق الإنجاز لا توصف؛ لا سيما مع اهتمام المحبين والداعمين في ظل منافسة كبار الشعراء"، وأضاف: "أنك تفوز، هذا إنجاز شخصي سيبقى في ذاكرتي مدى الحياة".

وعن تخطيطه للاستثمار بمبلغ الجائزة (5 ملايين)، قال: "جزء منها استثمار وجزء منها عمل خيري"؛ لكنه عاد وقال: "إن شاء الله إذا استلمتها سأقرر"؛ لافتًا إلى أن والدته سعيدة وفخورة جدًّا بفوزه وقال: "نحن نستضيء بدعواتهم ولا نسير إلا بمباركتهم".

وعن مدى توقعه الفوز بالجائزة، قال "بن بتلاء": "بقصيدتي الأخيرة والتي كان من أبياتها: وطن ما دام بك كعبة تحت بيت الله المعمور وقبر أعظم نبي، وأفضل صحابة.. وش بقى ينقال؟ كنت متوقعًا الفوز والحصول على المركز الأول ولله الحمد".

من جهتها كشفت لـ"الخليج 365" الشاعرة السعودية "بشاير المقبل"، بعد فوزها بالمركز الثالث وحصولها على جائزة مالية بلغت مليون ريال سعودي، رسالتها في قصيدتها: "أنا نصف السعودية.. أنا القدوة، أنا الأمجاد تربت في سراجيفي وعلت من علايلها"، بقولها: "نحن النساء السعوديات عظيمات وبإمكاننا أن نصل ونحقق الإنجازات بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود الذي نتلقاه من قيادتنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله".

وأكدت "المقبل"، التي أجبرت جمهور برنامج "فرسان القصيد" على تحيتها بحرارة، أن المرأة السعودية قادرة على حضور المحافل بفعالية وتميز بعد نيلها ثقة تمكينها من خلال رؤية 2030 في جميع المجالات ومنها الشعر، وفوزي بالمركز الثالث دليل على ذلك".

وشددت على أن حجاب المرأة والتزامها بالدين ليس عائقًا أبدًا في طريق نجاحها وتميزها وتفوقها وتحقيق الإنجازات، وأضافت: "أُهدي فوزي لسيدي ووالدي خادم الحرمين وسمو ولي العهد ووالدي وأشقائي العظام".

يُذكر أن 3 شعراء حصدوا المراكز الثلاث الأولى في فئة الشعر النبطي في ختام برنامج "فرسان القصيد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي" وحصلوا على جوائز قيمتها 8 ملايين ريال، وقد جاءت نتائجهم على النحو التالي: فاز سلطان بن بتلاء من السعودية بالمركز الأول وجائزة قدرها 5 ملايين ريال سعودي؛ فيما حل سلطان بن بشير من السعودية في المركز الثاني ونال جائزة قدرها 2 مليون ريال سعودي، وحلت بشاير المقبل من السعودية في المركز الثالث وحصلت على جائزة مالية بلغت مليون ريال سعودي.