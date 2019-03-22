السعودية اليوم / نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يتفقد مشروعات ترميم المواقع التاريخية بالأحساء



الإحساء 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس

تفقد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل أمس، مشروعات ترميم المواقع التاريخية بمحافظة الأحساء والمتحف الإقليمي الجديد بالمحافظة.

وتضمنت الزيارة تفقد مشروعي ترميم وتأهيل بيت البيعة "الملا"، والمدرسة الأميرية "بيت الثقافة" وسط الهفوف، كما زار متحف الأحساء الإقليمي الواقع على طريق الملك عبدالله الدائري الغربي، بجوار منتزه الملك عبدالله البيئي.

وأكد السماعيل على أهمية انجاز المشروعات في الوقت المحدد لها بجودة عالية، والحفاظ على الطابع العمراني للمواقع التاريخية وتوظيفها لإقامة الفعاليات.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أبرمت مجموعة عقود مع مؤسسات وطنية بما يزيد عن 49 مليون ريال لإنشاء متحف الأحساء الإقليمي وتأهيل خمسة مواقع تاريخية في المحافظة وهي: "قصر صاهود، وعين نجم، وقصر خزام، وبيت البيعة، والمدرسة الأميرية"

// انتهى //

13:39ت م

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