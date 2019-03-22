شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية على نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الجمعة)، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظة بدر الجنوب ومركز الجوشن والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.