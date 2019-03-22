المئات يودعون الممثل السويسري برونو جانز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حضر المئات من الفنانين والمعجبين وأفراد العائلة مراسم تأبين الممثل السويسري الراحل برونو جانز في زيورخ.
وتوفي الممثل الذي اشتهر بتجسيد دور أدولف هتلر في فيلم «داونفول» أو (السقوط) متأثرا بإصابته بمرض السرطان عن عمر ناهز الـ(77 عاما) في فبراير الماضي.
وكان من بين المشيعين المخرج الألماني فيم فيندرز الذي أخرج فيلم «وينجز أوف ديزاير» أو (أجنحة الرغبة)، والذي شارك فيه جانز في دور ملاك حزين.
وحضر عدد من المواطنين مراسم تأبين جانز، وبثت المراسم في كنيسة سان بيتر المجاورة.
وعقب المراسم دفن رماد جانز في مقبرة ريهاب بمدينة زيورخ.
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