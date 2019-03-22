اكتشاف آلية لتحديد الاتجاهات عند البشر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشف معهد التكنولوجيا بكاليفورنيا مع جامعة طوكيو عن استجابة دماغ الإنسان بصورة غير واعية لتغير الاتجاهات التي تطرأ من حوله، وفقا لموقع Daily Heralds.

ففي دراسة نشرتها مجلة «eNeuro» استخدم الباحثون أداة تخطيط كهربية للدماغ على عينة من الأشخاص وهم يجلسون على مقعد خاص لإكمال التجربة بفعالية، وتلاعبوا بالأجهزة حتى يقيسوا بعدها استجاباتهم للتغيرات التي ستحدث للأشخاص، ووجدوا أن أدمغتهم استجابت بقوة وأظهرت تغيرا واضحا.

وأظهر الباحثون أن بعض الكائنات الحية كالسلاحف مثلا، تحتوي أدمغتها على حس مكاني يساعدها على التنقل للأماكن المناسبة لها.