روزنامة سنوية لفعاليات مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وتسويقها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تستعد دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع ثماني جهات أخرى لإعداد روزنامة سنوية لفعاليات مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض وتسويقها، إضافة إلى تنسيق الفعاليات المقامة فيه حتى لا تتداخل فتفقد أهميتها المقصودة ويستهلك المكان دون فائدة تعود إليه.

ودعا الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري، إلى استثمار مواقع مقر المركز بالمربع الاستثمار السياحي والتاريخي الأفضل بكشف مزيد من مزاياه ومرافقه للقطاع الخاص، وذلك في الاجتماع الأول للجنة إعداد خطة الفعاليات والبرامج بالمركز طوال العام الذي عقد في مقر الدارة أمس الأول بحضور ممثلي الجهات الأخرى.

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وقدم السماري عرضا لمكونات المكان ومواقعه المتاحة والمقامة حتى الآن، مؤكدا على وجود فعاليات ومهرجانات في المركز لكنها لا تحقق أقصى ما لديها لأسباب عدة، أهمها عدم وجود روزنامة سنوية ثابتة وواضحة لكل مؤسسات المجتمع وأفراده، حتى تتطابق هذه الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياحية والترفيهية مع رؤية المملكة 2030 في مجال استثمار المواقع التاريخية لتعزيز الجوانب الوطنية، خاصة أن المركز يحتفل بمرور 20 عاما على إنشائه.

وطالب الأعضاء بتقديم مقترحاتهم خصوصا في دراسات مفردات المركز المكانية وعملية التسويق التالية واستغلال الخدمات الالكترونية، من خلال موقع الكتروني للمركز للتنسيق بين الفعاليات المقامة في المركز، وتهيئة كل ما لدى الجهات الأعضاء من قدرات ودراسات وأفكار إبداعية جديدة لتعزيز عمل اللجنة، ولتقديم رسالة موحدة للمركز بما يتوافق مع الحالة التطويرية للنشاط الثقافي والترفيهي والسياحي في السعودية، والذي يشهد قفزة نوعية مهمة في تاريخنا الوطني وتحت إدارة مشتركة من الأعضاء.

جهات تتولى إعداد الروزنامة