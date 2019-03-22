ورشة تناقش تدقيق السلامة المرورية على الطرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت وزارة النقل ورشة عمل «تدقيق السلامة المرورية على الطرق»، بهدف تدريب منسوبيها المختصين بالسلامة المرورية على كيفية مراجعة المخططات والتصاميم من حيث توفر وسائل السلامة المرورية طبقا للمواصفات، لمنع حوادث السير على الطرق ضمن مشاريع التنفيذ والصيانة، بمشاركة خبراء من البنك الدولي.

كما ركزت الورشة التي حاضر فيها الخبير بالبنك الدولي فيليب جوردان على العملية الاستباقية لمراجعة السلامة على الطرق، حيث تم عرض عديد من الأمثلة الدولية المطبق فيها عملية تدقيق معايير السلامة على الطرق كجنوب شرق آسيا، وأستراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال مدير عام الإدارة العامة للسلامة في الوزارة المهندس محمد آل عبود «إن هذه الورشة تعد خطوة استباقية للتأكد من أن جميع المشاريع المستقبلية ومشاريع التوسعة لشبكة الطرق بوزارة النقل ستتضمن أعلى معايير السلامة المرورية وذلك لمنع حوادث الوفيات على الطرق».

وأشار إلى أن من بين الإجراءات تطبيق نظام النقل الذكي على كل الطرق عن طريق تركيب لوحات الكترونية لتوعية السائقين وتنظيم الحركة المرورية على الطرق وتخفيف مناطق الازدحام.

وبين مدير عام الإدارة العامة للسلامة في الوزارة أن جميع تلك الإجراءات تمثل جزءا من تنفيذ مبادرة خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول 2020، تحقيقا لأهداف رؤية 2030، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية.