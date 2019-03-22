السعودية | الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة في عدة مناطق خلال الساعات القادمة!

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:46 صباحًا, 22 مارس 2019 م المناطق_الرياض حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد من جريان السيول في الرياض وتدني الرؤية الأفقية في عدة مناطق بسبب الغبار والأتربة.

ونبه النظام أن منطقة الرياض وخاصةً المجمعة وحرة والأجزاء المجاورة لها سيستمر فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف أن أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم ونجران والحدود الشمالية والشرقية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن تلك الحالة ستتواصل على بعض المناطق حتى مساء اليوم.

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