بالصور.. انطلاق أسبوع البيئة بالمدينة المنورة

أعلن المهندس حمزة بن عمر قناعي، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، انطلاق أسبوع البيئة بالمنطقة.

بدأت الفعاليات في منتزه المدينة الوطني، بحضور عدد من الشخصيات، وبمشاركة أكثر من 700 مشارك من طلاب وكشافة التعليم، ومنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، والجمعيات التعاونية والفرق التطوعية.

وشمل برنامج الحفل عدة محاضرات في البيئة، قدمها كلٌ من الدكتور حامد الخطيب، والدكتورة أميرة العيطة، فضلًا عن تنظيم عدد من الفعاليات، منها مسابقة الرسم للطلاب والفرق الشعبية وغرس أكثر من 500 شتلة، وتستمر الفعاليات طيلة أيام أسبوع البيئة، بمشاركة عدة جهات حكومية، بالإضافة إلى المعرض البيئي بمجمع النور التجاري .

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يشار إلى أن المملكة تُولي اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة، من خلال تسهيل مهام الجهات ذات الصلة، ووضع الأنظمة التي تحميها من التعديات، والتي من بينها نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الذي ينص على حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويمنع الصيد داخل حدود المناطق المحمية وداخل المدن والقرى، ومنع صيد أنواع معينة من الحيوانات والسماح بصيد نوع أو أنواع معينة في أوقات محددة، على أن تباشر وزارة الداخلية ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.

ويحظر النظام، أيضًا، الاتجار بالكائنات الفطرية إلا بترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية، كما يجرّم تلویث التربة أو المیاه أو الھواء، أو إحداث أي عمل له أثر غیر حمید على الحیاة الفطریة، أو ممتلكات الھیئة، وكذا إتلاف سیاج، أو علامة حدودیة، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادیة، أو التعرض لھا، وترك النفایات أو المخلّفات، أو رمیھا، أو حرقھا، والدخول المتعمد دون تصریح من الھیئة، وذلك للمناطق التي یشترط لھا التصریح، أو إجراء أي مشروع أو عمل دون موافقة خطیة معتمدة من رئیس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

ويكون للهيئة السعودية للحياة الفطرية شخصية اعتبارية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى العناية بالحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة، والمحافظة عليها وحمياتها وإنمائها، وإجراء بحوث في علم الأحياء وتجميعها وتطبيقها، بما يكفل التوازن البيئي، ويشمل ذلك إثارة الاهتمام بالقضايا البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.