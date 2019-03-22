تقديم كلية الملك فهد الأمنية موقع وزارة الداخلية للتوظيف أبشر  

أعلنت وزارة الداخلية فتح تقديم كلية الملك فهد الأمنية على وظيفة جندي في المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، ونشرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الإدارة العامة للقبول المركزي عن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية، لشغل الوظائف العسكرية على رتبة جندي، وتضمن الإعلان تحديد شروط التقديم على تلك الوظائف بما يضمن انتقاء أفضل العناصر من راغبى شغل الوظائف العسكرية في القطاعات الأمنية.

وزارة الداخلية أعلنت عن مواعيد تقديم كلية الملك فهد الأمنية على وظيفة جندي في المديرية العامة للكلية، من يوم الأحد القادم 17-7-1440 ولمدة خمسة أيام حتى الخميس القادم، على أن يبدأ التقديم على وظائف المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية في تمام العاشرة من صباح الأحد وتغلق بوابة أبشر التوظيف في نفس التوقيت الخميس 21 رجب الجاري، والشروط العامة للقبول والتسجيل منشورة كما ورد في وظائف أبشر.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1440

نضع لكم الشروط العامة للقبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، والتي تم الإعلان عنها من خلال موقع بوابة أبشر التوظيف، لحين وضع رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية على رتبة جندي 1440، وتشمل الشروط ما يلي: