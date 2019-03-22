السعودية | منظمة اليونسكو تحتفي بالشاعر الأمير بدر عبد المحسن

شكرا لقرائتكم منظمة اليونسكو تحتفي بالشاعر الأمير بدر عبد المحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في ليلة ثقافية سعودية حضر فيها الشعر واللوحة والغناء في منظمة الثقافة والفنون والعلوم "اليونسكو" ، جمهور أحب صدق الكلمات التي تُرجمت بشكل فوري بالفرنسية والإنكليزية لجمهور فرنسي وعربي واجنبي يمثلون أعضاء وضيوف هذه المنظمة الثقافية .. الجمهور العربي تفاعل مع قصائد الأمير بدر عبد المحسن لاسيما تلك التي استمع اليها باصوات سعودية ومنها جمرة غضى.

وأعرب الأمير بدر عبد المحسن آل سعود عن عن سعادته لاحتفاء اليونسكو بالشعر بيوم الشعر وبمبادرة "مسك الخيرية" ويجعلها الشاب الذي اشرف على تنظيم هذه الأمسية الرائعة ووعد بتكرارها مستقبلا.

قصائد الأمير بدر تعرف عليها الجمهور من خلال أغنيات محمد عبده وطلال مداح وسعدون جابر وحسين الجسمي سفير النوايا الحسنة في اليونسكو الذي كان حاضرا وقدم اغنية ناي للشاعر بدر عبد المحسن.

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وعبرالفنان حسين الجسمي عن فرحته وهو يشارك الأمير بدر عبد المحسن من خلال تأديته لاغنية ناي وأضاف كم انا مسرور لهذه المشاركة مع شاعر كبير كتب أجمل القصائد والكلمات.

"اليونسكو" وفي اليوم العالمي للشعر قدمت فرصة لتسليط الضوء على ثراء الثقافية السعودية، عبر الشعر، وتعزيز حضورها عالمياً، وإبراز القيم الإنسانية المشتركة عبر الإبداعات الثقافية .

وقال جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي الاسبق و"رئيس معهد العالم العربي الحالي "أنا مسرور للغاية لسماع هذا الصوت الشعري والكلام الجميل من خلال الترجمة , والشعر هو غذاء القلب والروح ".

ويأتي تنظيم هذه الأمسية امتداداً للشراكة بين مؤسسة مسك الخيرية ومنظمة اليونسكو، التي تتضمن إقامة أنشطة مشتركة تعزز الروابط الثقافية والفكرية بين السعودية ومنظمة اليونسكو والعديد من الدول الأعضاء لديها.