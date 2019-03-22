أكد منظمون لأمسية “بدر بن عبد المحسن” أن الدعوات للأمسية وزعت من أكثر من جهة، وليس من مؤسسة مسك الخيرية فقط.
وشدد المنظمون على أن المدعوة إيمان الحمود غير مرحب بها تمامًا لحضور الأمسية بحسب صحيفة سبق.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمو أمسية بدر بن عبدالمحسن: المدعوة إيمان الحمود غير مرحب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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