منظمو أمسية بدر بن عبدالمحسن: المدعوة إيمان الحمود غير مرحب بها

أكد ‏منظمون لأمسية “بدر بن عبد المحسن” أن الدعوات للأمسية وزعت من أكثر من جهة، وليس من مؤسسة ⁧مسك⁩ الخيرية فقط.

وشدد المنظمون على أن المدعوة إيمان الحمود غير مرحب بها تمامًا لحضور الأمسية بحسب صحيفة سبق.