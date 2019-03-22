مصرع سيدة مصرعها وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين مركبتين على طريق الحاذة باتجاه المدينة بما يبعد عن الطائف قرابة 190 كيلوا مترا.

وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وجود حادث تصادم وإصابات بسبب وجود جمال سائبة على الطريق، وذلك من مصادر عدة لم تعط الدقة في الموقع الصحيح ما استدعى توجيه 8 فرق إسعافية وطلب الدعم من صحة الطائف بثلاث فرق بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري وبمتابعة من محافظ الطائف سعد الميموني ومتابعة مدير الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي.

وعند تحديد الموقع الصحيح تمت مباشرة الفرق الإسعافية للموقع وفرز الحالات ومن ثم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين حيث تم نقل 9 حالات تفاوتت إصاباتهم من بسيطة إلى بليغة وذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف فيما رفضت 5 حالات الكشف والنقل وكذلك حالة لامرأة انتقلت إلى رحمة الله.