أظهر مقطع فيديو تم تداوله اعتداء طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الأهلية بالرياض على زميله بطريقة وحشية قبل أن يتدخل أحد زملائهما ويمنع الطالب المعتدي من مواصلة ضـرب زميله.
وبين المقطع الطالب المعتدي يركل زميله مرتين على وجهه قبل أن يتدخل أحد زملائه ويقوم بسحبه فيما ساعد طالب آخر الطالب المعتدى عليه.
من جهتها علقت إدارة المدرسة على الحادثة بأنها وقعت الأحد الماضي وتم اتخاذ قرار بفصل الطالب المعتدي مباشرة من المدرسة، وحُول إلى لجنة التأديب في وزارة التعليم لاستكمال الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتداء وحشي من طالب ابتدائي على زميله في مدرسة أهلية بالرياض.. والمدرسة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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