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صور.. جامع الفلقي بمحايل تحفة معمارية على مساحة 3096 م2
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري- محايل
رصدت عدسة المصور الفوتوغرافي علي مروعي لقطات لجامع الفلقي بمحايل عسير والذي سيتم افتتاحه قريباً حيث قطع أشواطاً بعيدة، حقق فيها التنوع الرائع، والانسجام الجميل.
وتركز فن العمارة الإسلامي بدرجة رئيسية في بناء الجامع والذي منح الجامع طابعاً خاصاً وشكلاً متميزاً، إضافة إلى العناصر الأخرى التي تؤكد ذلك الانتماء إلى فن العمارة الإسلامي، فيما أقيمت فيه الصلوات منذ أمس وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد بن الحسين الفلقي، وشهدت الساحات القريبة من الجامع ازدحاماً من قبل المصلين الذين قدموا للصلاة في الجامع ومشاهدته عن قرب.
وأبدى عدد من المصلين إعجابهم بهذا الجامع والذي يعد من أكبر الجوامع بتهامة عسير إذ تبلغ مساحته الإجمالية 3096 متراً تقريباً ويبلغ طوله 43 متراً وعرضه 72 متراً.
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