دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تطيح بـ3 مواطنين سطَوا على منزل وسلبوا 37 ألف ريال

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة مواطنين لتورُّطهم في جريمة سطو بسلاح ناري على أحد المنازل وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال.

وأوضح الأمن العام -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن المتهمين الثلاثة في العقدين الثالث والخامس من العمر، مضيفًا أنهم تورطوا في ارتكاب جريمة سطو باستخدام مسدس على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، وسلب مبلغ قدره 37 ألف ريال.

وأشار الأمن العام إلى أنه تم ضبط أقنعة تخفٍّ بحوزة المتهمين، ومبالغ مالية وأجهزة جوال.

وكانت شرطة منطقة القصيم قد تمكنت، اليوم الخميس، من الإطاحة بخمسة وافدين تورطوا في العديد من جرائم السرقة.

وذكر الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التواصل تويتر، أن شرطة القصيم ألقت القبض على 5 وافدين من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية، في العقد الرابع من العمر؛ لتورُّطهم في ارتكاب جرائم سرقة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 45 بطارية خاصة بشبكات الاتصالات العامة بحوزة المتهمين الخمسة.