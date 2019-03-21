جدة تحتضن إنترسك السعودية أهم معارض الأمن والسلامة

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - جدة

تنطلق في الفترة من 9 – 11 شعبان 1440هـ فعاليات النسخة الثالثة من معرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق “إنترسك السعودية 2019″ ” السلامة والحماية المدنية والتقنية…حلول تكاملية مستقبلية “.

يأتي ذلك برعاية معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مدير عام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ومشاركة عارضين من عدة دول يقدمون أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن والسلامة على مساحة 11.000 متر مربع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الخميس في هيلتون جدة بحضور العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة وعصام عبداللطيف المجلد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحارثي وناثان لويد، الرئيس التنفيذي للعمليات لميسي فرانكفورت وو جمع من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وأكد العقيد الزهراني، أن المعرض يُقام بالتعاون بين وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، وأن الإدارة العامة للدفاع المدني تعد شريكاً رئيساً في المعرض منذ دورته الأولى والذي يعد أكبر معرض تجاري لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالعالم.

وقال الزهراني: “دعمت الإدارة العامة للدفاع المدني هذا المعرض للسنة الثالثة على التوالي، لأننا نرى أن المعرض يضيف قيمة عظيمة لصناعة الأمن في السعودية. وأن زيادة عدد العارضين المشاركين عاماً بعد عام تؤكد مدى اهتمام وتقدير الصناعة العالمية للأمن والسلامة والوقاية من الحرائق لمعرض إنترسك ونتطلع لدورة ناجحة في 2019م”

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وتابع: “إن نظم الأمن والحماية وأمن تقنية المعلومات والبنية التحتية أصبحت من أولويات الحكومات على مستوى العالم، وقد زاد توجه المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، نحو تطبيق الوسائل وطرق الحماية المتطورة واعتماد أجهزة إلكترونية يمكنها الكشف عن التهديدات والمخاطر الأمنية قبل وقوعها وذلك في ظل تزايد الوعي العالمي بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.”

وفى كلمته قال ناثان لويد:” إن استضافة المملكة للمعرض تؤكد اهتمام وحرص الحكومة على الأمن والسلامة وتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص في مجال الوقاية من مختلف المخاطر التي تؤثر على الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن المعرض سيسهم في تعزيز الوعي بأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الوطني، ومواكبة أحدث التقنيات عبر تبادل المعرفة والتفاعل مع الخبراء”.

من جانبه أفاد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحارثي بأهمية إقامة هذا المعرض العالمي في السعودية، وقال: ” يسعدنا أن نكون شركاء في هذا المعرض العالمي لإبراز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وعلى مدى سنوات عديدة لعب إنترسك دوراً بارزاً في تشكيل صناعة الأمن حول العالم. وليس من قبيل المصادفة أن السعودية يقام فيها أهم معرض للأمن في العالم”.

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تصل إلى 11000 متر مربع منها 8000 متر مربع مساحات داخلية بالإضافة إلى 3000 متر مربع مساحات خارجية لعرض أحدث الآليات والمعدات الضخمة. وينقسم المعرض إلى قسمين رئيسيين متخصصين للمنتجات وهي: قسم الأمن والسالمة، وقسم مكافحة الحريق.

ويصاحب المعرض منتدى رفيع المستوى تحت عنوان السلامة والحماية المدنية والتقنية… حلول تكاملية مستقبلية، ويستمر برنامج المنتدى لمدة ثلاثة أيام ويشارك فيه نخبة من خبراء الأمن، السلامة، الأمن الصناعي، استجابة الطوارئ، الأمن السيبراني من مختلف الجهات الحكومية والمنضمات والشركات والمؤسسات المتخصصة لمناقشة أهم التحديات والمخاطر المحتملة لقطاعات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق بمختلف أنواعها وسبل تطويرها وتعزيز مستوياتها وتوفير الحلول الفعالة، وكذلك مناقشة أهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

ومن الفعاليات المصاحبة الترفيهية مسابقة المخترعين وتحدي رجال الإطفاء وركن رسم الأطفال.