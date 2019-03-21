كوثر الأربش ترسب في اختبار قيادة السيارة

كشفت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش أنها رسبت في اختبار قيادة السيارة العملي، وذلك بعد 20 ساعة حضور عطلتها عن بعض أعمالها الهامة الأخرى.

وقالت الأربش أن تدريبها لم يكن جيداً، بسبب تبديل المدربات وعدم التزامها بوقت التدريب، مما جعلها غير مؤهلة بعد للقيادة الآمنة في الشارع.

وذكرت أنها قالت للفاحصة، أن التدريب لم يكن جيداً، وأن المدربات كن يتبدلن بسبب الغياب، وأكدت لها أنها انتزعت 20 ساعة من حياتها من اجل الحضور، وأجلت الكثير من الاجتماعات وبعض الرحلات الهامة بسبب التدريب.

وفي نهاية رسالتها التي نشرتها اليوم الخميس وأكدت فيها أنها ستعمل مجدداً من أجل الحصول على الرخصة، قدمت الشكر لسيدات الوطن وكل من ساهم في تمكين المرأة من القيادة وعلى رأسهم القيادة الرشيدة.