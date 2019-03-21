شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى مؤتمر "طب القلب ".. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الأحد القادم فعاليات المؤتمر العالمي لعلوم طب القلب المتقدمة بعنوان " ملك الأعضاء " الذي ينظمه مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، لمدة أربعة أيام وذلك في فندق الأحساء انتركونتننتال بالهفوف.

وبين رئيس المؤتمر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العبدالقادر، أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب من 20 دولة لاستعراض أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في علوم طب القلب، إضافة إلى عقد 7 ورش عمل متخصصة في أمراض القلب وتصلب الشرايين.