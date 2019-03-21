اعتداء إرهابي على 5 مساجد في برمنغهام وشرطة بريطانيا تحقق

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، فتح تحقيق في اعتداءات استهدفت 5 مساجد بمناطق مختلفة، مساء أمس، بمدينة برمنغهام، وسط البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها تلقت بلاغات حول تحطيم نوافذ 5 مساجد بمطرقة ثقيلة في 5 مناطق مختلفة بمدينة برمنغهام.

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وأضافت أنها تلقت بلاغا باعتداء رجل على المسجد الأول في شارع بيرتشفيلد، الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أنها وصلت بعد وقت من انتهاء الاعتداء.

كما أوضحت أنّه بعد 42 دقيقة من الاعتداء الأول، تم إخطار الشرطة بوقوع اعتداءات مماثلة على مساجد في منطقة إردينغتون، وآستون، وبرودواي.

ولم تعلن الشرطة عن احتجاز أي شخص على خلفية الاعتداءات، كما لم توضح طبيعة الدوافع المحتملة.

وجاءت اعتداءات مساء أمس في بريطانيا، بعد نحو أسبوع من مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين في مجزرة دموية استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، في نيوزيلندا.