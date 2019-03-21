شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على «نجران» بسبب العوالق الترابية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (نجران)نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الخميس)، من استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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