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لقي القيادي العسكري في صفوف الميليشيات الحوثية العقيد علي عبدالله عائض البخيتي، حتفه، في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، وفق إفادة مصادر عسكرية ميدانية، حسب العربية.
وتفصيلاً، نسبت وكالة "خبر" اليمنية إلى مصادر قولها إن البخيتي قتل أثناء الاشتباكات والمواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال معارك الأيام القليلة الماضية.
والعقيد البخيتي من مواليد 1965م محافظة ذمار منطقة الحدا قتل وإلى جانبه بعض القيادات الانقلابية والعديد من العناصر الإرهابية الحوثية بالقرب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
مقتل قيادي كبير في صفوف ميليشيا الحوثي قرب مركز كتاف بصعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
لقي القيادي العسكري في صفوف الميليشيات الحوثية العقيد علي عبدالله عائض البخيتي، حتفه، في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، وفق إفادة مصادر عسكرية ميدانية، حسب العربية.
وتفصيلاً، نسبت وكالة "خبر" اليمنية إلى مصادر قولها إن البخيتي قتل أثناء الاشتباكات والمواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال معارك الأيام القليلة الماضية.
والعقيد البخيتي من مواليد 1965م محافظة ذمار منطقة الحدا قتل وإلى جانبه بعض القيادات الانقلابية والعديد من العناصر الإرهابية الحوثية بالقرب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
01:48 AM
أثناء الاشتباكات مع قوات الجيش اليمني خلال معارك الأيام الماضية
لقي القيادي العسكري في صفوف الميليشيات الحوثية العقيد علي عبدالله عائض البخيتي، حتفه، في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، وفق إفادة مصادر عسكرية ميدانية، حسب العربية.
وتفصيلاً، نسبت وكالة "خبر" اليمنية إلى مصادر قولها إن البخيتي قتل أثناء الاشتباكات والمواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال معارك الأيام القليلة الماضية.
والعقيد البخيتي من مواليد 1965م محافظة ذمار منطقة الحدا قتل وإلى جانبه بعض القيادات الانقلابية والعديد من العناصر الإرهابية الحوثية بالقرب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
، مقتل قيادي كبير في صفوف ميليشيا الحوثي قرب مركز كتاف بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
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