- 1/2
- 2/2
أكد محلل سياسي أن الوعي لدى الرأي العام وعدم التفاعل مع التباكي التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعه للتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي.
وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي، في تغريدة له على "تويتر": دائمًا ما يضع أردوغان لهياطه الإعلامي خط رجعة، وشاهدنا ذلك في قضية القس الأمريكي.
وأضاف: اليوم يتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي؛ لأنه تفاجأ بتنامي الوعي لدى الرأي العام، وعدم تفاعل جمهور الشباب الإسلامي على وسائل التواصل، مع التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه.
لهذه الأسباب .. تراجع "أردوغان" عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابيمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-03-21
أكد محلل سياسي أن الوعي لدى الرأي العام وعدم التفاعل مع التباكي التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعه للتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي.
وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي، في تغريدة له على "تويتر": دائمًا ما يضع أردوغان لهياطه الإعلامي خط رجعة، وشاهدنا ذلك في قضية القس الأمريكي.
وأضاف: اليوم يتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي؛ لأنه تفاجأ بتنامي الوعي لدى الرأي العام، وعدم تفاعل جمهور الشباب الإسلامي على وسائل التواصل، مع التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
01:28 AM
وعي الرأي العام كشف أسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه بشأن المذبحة
أكد محلل سياسي أن الوعي لدى الرأي العام وعدم التفاعل مع التباكي التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعه للتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي.
وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي، في تغريدة له على "تويتر": دائمًا ما يضع أردوغان لهياطه الإعلامي خط رجعة، وشاهدنا ذلك في قضية القس الأمريكي.
وأضاف: اليوم يتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي؛ لأنه تفاجأ بتنامي الوعي لدى الرأي العام، وعدم تفاعل جمهور الشباب الإسلامي على وسائل التواصل، مع التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه.
، لهذه الأسباب .. تراجع "أردوغان" عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لهذه الأسباب .. تراجع "أردوغان" عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.