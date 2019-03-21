، لهذه الأسباب .. تراجع "أردوغان" عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وعي الرأي العام كشف أسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه بشأن المذبحة

أكد محلل سياسي أن الوعي لدى الرأي العام وعدم التفاعل مع التباكي التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعه للتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي، في تغريدة له على "تويتر": دائمًا ما يضع أردوغان لهياطه الإعلامي خط رجعة، وشاهدنا ذلك في قضية القس الأمريكي.

وأضاف: ‏اليوم يتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي؛ لأنه تفاجأ بتنامي الوعي لدى الرأي العام، وعدم تفاعل جمهور الشباب الإسلامي على وسائل التواصل، مع التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه.