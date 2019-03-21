بالصور: تأسيس المنظمة الدولية للإبل في السعودية.. غدًا

يعلن غدًا الخميس عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل التي سيكون مقرها مدينة الرياض، وذلك من خلال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، والتي ستعقد في فندق هيلتون بمدينة الرياض. وسيبدأ اجتماع الجمعية بكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل. يلي ذلك اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل، ومن ثم اعتماد النظام الأساس وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.

وسيتم خلال الجمعية اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الأمين العام، وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل. وكان ممثلون لـ96 دولة قد وصلوا أمس لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والتي على ضوئها سيتم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل غدًا. يُذكر أنها السنة الثانية على التوالي، التي تحقق فيها “صحة الطائف” مراتب متقدمة في التثقيف الإكلينيكي على مستوى مناطق المملكة، وذلك منذ انطلاق مبادرات التثقيف بالصحة العامة مواكبة للتحول الوطني ومبادراته الصحية.