شكرا لقرائتكم خبر عن «كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان».. وفاء الملك سلمان لـ«باني نهضة الحرس» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)في تجسيد لأسمى صور الوفاء، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمره بإعتماد إطلاق اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز على «كلية القيادة والأركان» في الحرس الوطني، تلبية لرغبته بأن تحمل الكلية اسم الملك عبدالله عوضاً عن ما رفع به وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بطلب أن تحمل الكلية مسمى «كلية الملك سلمان بن عبدالعزيز للقيادة والأركان».
وجسد توجيه خادم الحرمين أسمى صور الوفاء لباني الحرس الوطني الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الذي تولى رئاسة الحرس الوطني لأكثر من 49 عاماً.
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