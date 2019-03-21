ضبط مكتبين يروجان لبرامج سياحية وهمية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في جدة، بالتعاون مع مكتب العمل في المحافظة، منفذين تسويقيين بنظام «المشاركة بالوقت» في الوحدات العقارية السياحية يعملان بترخيصين منتهيي الصلاحية، إضافة إلى تسويقهما برامج سياحية وهمية.

وحذر المدير العام للهيئة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري من التعامل مع بعض ‏المسوقين لبرامج التايم شير، سواء عبر مكاتب السفر والسياحة أو أولئك المنتشرين في الأسواق الذين يوهمون المواطنين والمقيمين بعروض غير حقيقية، ويروجون لليال مجانية دولية، بغرض استغلال الراغبين في السفر.

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