، "لجنة التعديات" بالأفلاج تستعيد 12 كم مربعًا من أملاك الدولة ،

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بمتابعة وتوجيه من محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة نحو (12) كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية لصالح أملاك الدولة، بعد أن تم التعدي عليها من بعض المواطنين في المحافظة وبعض المراكز التابعة لها.
وكانت لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج قد شرعت قبل نحو ثلاثة أشهر في إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مملوكة للدولة، واستعادت نحو 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية من قِبل مواطنين، استولوا عليها دون مستندات شرعية أو نظامية.
يُذكر أن بعض تلك التعديات على الأراضي الحكومية التي تم إزالتها صادر عليها أوامر بالإزالة منذ سنوات، ولم تُنفذ، ومنذ أن باشر "الهزاني" مهام عمله محافظًا للأفلاج وجَّه لجنة التعديات بملاحقة المعتدين والمحدثين على الأراضي الحكومية بدون مستندات رسمية، واستعادتها، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتنفيذ ما يصدر من أوامر وتوجيهات دون أي تهاون، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين بكل حزم. ولا تزال لجنة التعديات بالمحافظة تباشر أعمالها في متابعة أي تعديات على أملاك الدولة لإزالتها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حق كل مخالف.
"لجنة التعديات" بالأفلاج تستعيد 12 كم مربعًا من أملاك الدولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
بمتابعة وتوجيه من محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة نحو (12) كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية لصالح أملاك الدولة، بعد أن تم التعدي عليها من بعض المواطنين في المحافظة وبعض المراكز التابعة لها.
وكانت لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج قد شرعت قبل نحو ثلاثة أشهر في إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مملوكة للدولة، واستعادت نحو 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية من قِبل مواطنين، استولوا عليها دون مستندات شرعية أو نظامية.
يُذكر أن بعض تلك التعديات على الأراضي الحكومية التي تم إزالتها صادر عليها أوامر بالإزالة منذ سنوات، ولم تُنفذ، ومنذ أن باشر "الهزاني" مهام عمله محافظًا للأفلاج وجَّه لجنة التعديات بملاحقة المعتدين والمحدثين على الأراضي الحكومية بدون مستندات رسمية، واستعادتها، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتنفيذ ما يصدر من أوامر وتوجيهات دون أي تهاون، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين بكل حزم. ولا تزال لجنة التعديات بالمحافظة تباشر أعمالها في متابعة أي تعديات على أملاك الدولة لإزالتها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حق كل مخالف.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:07 PM
بعد أن تم الاستيلاء عليها دون مستندات شرعية أو نظامية
بمتابعة وتوجيه من محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، استعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة نحو (12) كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية لصالح أملاك الدولة، بعد أن تم التعدي عليها من بعض المواطنين في المحافظة وبعض المراكز التابعة لها.
وكانت لجنة التعديات بمحافظة الأفلاج قد شرعت قبل نحو ثلاثة أشهر في إزالة تعديات على أراضٍ حكومية مملوكة للدولة، واستعادت نحو 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الحكومية من قِبل مواطنين، استولوا عليها دون مستندات شرعية أو نظامية.
يُذكر أن بعض تلك التعديات على الأراضي الحكومية التي تم إزالتها صادر عليها أوامر بالإزالة منذ سنوات، ولم تُنفذ، ومنذ أن باشر "الهزاني" مهام عمله محافظًا للأفلاج وجَّه لجنة التعديات بملاحقة المعتدين والمحدثين على الأراضي الحكومية بدون مستندات رسمية، واستعادتها، والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتنفيذ ما يصدر من أوامر وتوجيهات دون أي تهاون، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين بكل حزم. ولا تزال لجنة التعديات بالمحافظة تباشر أعمالها في متابعة أي تعديات على أملاك الدولة لإزالتها، وتطبيق الإجراءات النظامية في حق كل مخالف.
، "لجنة التعديات" بالأفلاج تستعيد 12 كم مربعًا من أملاك الدولة ،
المصدر : الخليج 365
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