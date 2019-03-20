النقلي: العلاقة بين الرياض والقاهرة مستمرة حتى قيام الساعة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أسامة النقلي، أن العلاقة بين السعودية وجمهورية مصر العربية، مستمرة بنفس الزخم إلى قيام الساعة.

وأشار النقلي، إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين الرياض والقاهرة، في غالبية القضايا ذات الشأن المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء استقبال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأشار مكرم، إلى عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأكد مكرم، أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية وتمثل حالة خاصة لاسيما في العلاقة بين مواطني البلدين.

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حضر الاستقبال الذي تم قبيل لقاء السفير وقيادات الصحافة المصرية، أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد أسامة نقلى، خلال الاجتماع على ضرورة العمل المشترك لتعزيز ونمو العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض.

كما تناول السفير السعودي في القاهرة، خلال كلمته، عمق العلاقة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود، مؤكدًا عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي وقوتها شعبيًّا ورسميًّا.

وتأكيدًا على اعتزازه وحبه لمصر وشعبها، قال السفير السعودي، إنه من مواليد القاهرة عام 1957 م، معربًا عن مدى الترابط والود الذي يجمع الشعبين المصري والسعودي.

وحضر الاجتماع، عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد الباز رئيس تحرير الدستور، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال.