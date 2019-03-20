السعودية اليوم / تعيين أول دفعة من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة



‎جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

احتفت شركة خدمات الملاحة الجوية

وقد عقدت الشركة برنامجًا تعريفيًا للموظفات الجدد، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، ورئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني فهد بن سليمان الحربي، وعدد من قيادي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

واشتمل البرنامج التعريفي على كلمات ترحيب وتهنئة بمناسبة التعيين، وجولة في المقر الرئيس للشركة، كما تم خلالها تعريفهم بأنظمة وسياسات الشركة، والمزايا والحوافز التي تقدم لهن، والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني " أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتها في مختلف تخصصات سوق العمل السعودي".

وقال طرابزوني: "سعدنا جدًا أن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن في البرنامج الدراسي التأهيلي، كما أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن (15) فتاة، يدرسن حاليًا ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح ".

مما يذكر أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وهي أكاديمية متخصصة ومعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي بـ7 اعتمادات دولية، ويشتمل برنامج المراقبة الجوية على دراسة 13 مادة تشمل منها الفيزياء، والرياضيات، ولغة الطيران، إضافة إلى دورات للتدريب الأساسي للمراقبة الجوية.

// انتهى //

22:11ت م

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‎جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واساحتفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ، اليوم ، بتعيين ومباشرة الدفعة الأولى من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة، والبالغ عددهن (11) فتاة سعودية، بعد أن أكملن دراسة برنامج المراقبة الجوية للفتيات لمدة عام، والذي نفذته الشركة بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني ويعد أول برنامج لتأهيل الفتيات للعمل في مهنة المراقبة الجوية.وقد عقدت الشركة برنامجًا تعريفيًا للموظفات الجدد، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، ورئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني فهد بن سليمان الحربي، وعدد من قيادي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.واشتمل البرنامج التعريفي على كلمات ترحيب وتهنئة بمناسبة التعيين، وجولة في المقر الرئيس للشركة، كما تم خلالها تعريفهم بأنظمة وسياسات الشركة، والمزايا والحوافز التي تقدم لهن، والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني " أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتها في مختلف تخصصات سوق العمل السعودي".وقال طرابزوني: "سعدنا جدًا أن المرأة السعودية ستدخل مجال المراقبة الجوية لأول مرة، وكلنا ثقة في قدراتها، فقد أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، حيث لمسنا فيهن الجدية والمثابرة منذ التحاقهن في البرنامج الدراسي التأهيلي، كما أن هناك دفعة أخرى من الفتيات يبلغ عددهن (15) فتاة، يدرسن حاليًا ببرنامج المراقبة الجوية للسيدات، ويمثلن الدفعة الثانية من المراقبات الجويات السعوديات، حيث سيتم تعيينهن في الشركة بعد اجتيازهن للبرنامج بنجاح ".مما يذكر أن البرنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وهي أكاديمية متخصصة ومعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي بـ7 اعتمادات دولية، ويشتمل برنامج المراقبة الجوية على دراسة 13 مادة تشمل منها الفيزياء، والرياضيات، ولغة الطيران، إضافة إلى دورات للتدريب الأساسي للمراقبة الجوية.// انتهى //22:11ت م0348

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