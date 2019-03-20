السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة الباحة غدًا



الباحة 13 رجب 1440هـ الموافق 20مارس 2019م واس

يفتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة الباحة المهندس محمد بن علي الشهري غدًا، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه الفرع بالمنطقة والمحافظات، وذلك بالمنتزه الوطني ببلجرشي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، حيث تتضمن المعرض البيئي بمنتزه الشكران، والركن المصاحب بمجمع الغنيم، بالإضافة إلى ندوة عن البيئة وأهميتها، وتشجير ونظافة عدد من المنتزهات بالمنطقة، والحملات التي سوف تنفذها مكاتب فرع الوزارة بمحافظات المنطقة.

ويهدف أسبوع البيئة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في الحفاظ على البيئة، فضلًا عن رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

// انتهى//

20:46ت م

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