السعودية اليوم / الامن التونسي يقتل ثلاثة عناصر مسلحة بمناطق القصرين



تونس 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

قتلت قوات الحرس التونسي ثلاثة عناصر ارهابية بمنطقة حاسي الفريد التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب تونس في كمين نصبته لهم.

واوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ان احد العناصر القيادية كان من بين افراد المجموعة التي شاركت منذ فترة في سرقة بنكين بمحافظة القصرين، إضافة إلى قتل عدد من الاشخاص بالمنطقة واستهدفت قوات الجيش.

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