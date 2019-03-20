شكرا لقرائتكم خبر عن عرعر.. «مسائية الرؤية» يستعرض أهداف «رؤية 2030» والان نبدء بالتفاصيل

استعرض الملتقى الخامس لمسائية الرؤية، تحت شعار "المالية وتمكين الرؤية"، مساء أمس، تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقدم مدير إدارة التغيير والتواصل الاستراتيجي بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس أحمد بخش، خلال اللقاء، رؤية ورسالة وقيم الوزارة والأهداف الاستراتيجية، وذلك في إطار تطوير سياسات مالية مستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والتمويل المبتكر، بالإضافة إلى تحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين التحول الرقمي بوزارة المالية، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية.

وتناول مستشار وزير المالية ومدير برنامج تحقيق التوازن المالي محمد العمير برنامج تحقيق التوازن موضحًا أن إنشاءه تم لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط والهادفة لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرض الركائز الاستراتيجية للبرنامج ومستهدفاته.

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بعد ذلك قدم مدير عام القطاعات بوكالة شؤون الميزانية والتنظيم عبدالرحمن الغليقة أهم معالم عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، واستعرض دور الوزارة المهم في تمكين الأجهزة الحكومية عبر دعم التخطيط المالي المبكر، مستعرضاً أبرز مبادرات الوزارة في هذا لسياق.

فيما قدم رئيس المنتجات بوكالة شؤون التقنية والتطوير المهندس مشعل القاسم تعريف عن منصة اعتماد، وخدماتها معرجاً على الجهات المستفيدة من المنصة، كما قدم إحصائيات عن منصة اعتماد خلال العام 2018م.

واستعرض مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف، مهام البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك في إطار تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار، والتمويل والاستثمار.