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وزير النفط السوداني يستقبل سفير المملكة

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استقبل وزير النفط والغاز السوداني إسحاق آدم بشير في مكتبه بالخرطوم اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.


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