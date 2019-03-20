2019-03-20

ساما: هذه هي حقوق العميل لدى شركات التأمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عملاء التأمين لمعرفة حقوقهم لدى شركات التأمين، والتي تكفلها لهم الأنظمة واللوائح والتعليمات تحت إشراف ورقابة “ساما”.

وأوضحت “ساما”، في بيان لها، أن الحقوق التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين تجاه العميل تتضمن الآتي:

– المعاملة بمصداقية: على شركات التأمين التعامل بمصداقية والوفاء بالتزاماتها المالية والقانونية طبقًا للوائح والأنظمة، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

– الشفافية والوضوح: بالإفصاح عن كافة حقوق كل طرف من أطراف العلاقة التأمينية.

– تثقيف العملاء: تقديم مبادرات تهدف لنشر ثقافة الوعي بالتأمين لدى العملاء الحاليين والمستقبليين، حتى يتمكنوا من معرفة المخاطر واتخاذ القرارات الصحيحة.

– المهنية في التعامل: يجب على موظفي شركات التأمين التعامل بمهنية مع العملاء بما يتناسب ومصالحهم التأمينية.

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– عدم التمييز: تقديم الخدمة للعملاء دون تمييز بسبب النوع أو اللون أو الجنس أو الدين.

– الحماية ضد عمليات الاحتيال: يجب على شركات التأمين تطبيق المعايير الأمنية الكفيلة بمراقبة عمليات التأمين وحمايتها من الاحتيال.

– الحفاظ على سرية معلومات العملاء: اقتصار استخدام المعلومات المالية والشخصية والتأمينية للعميل في المجال المهني فقط، دون الإفصاح عنه لأي جهة دون إذن أو تصريح مسبق من “ساما”.

– معالجة الشكاوى: وضع الآليات المناسبة التي تمكن العملاء من تقديم شكاويهم، والتي تمكن الشركة من متابعة الشكاوى ومعالجتها.

– زيادة درجة المنافسة: بتقديم الخدمات بأعلى جودة وأقل سعر دون الإخلال بالأنظمة واللوائح المنظمة لسوق التأمين.

– التزام مزودي الخدمة نيابة عن شركات التأمين: على الشركة التأكد من التزام الجهات المتعاقد معها بتقديم الخدمات بصورة تضمن مصالح العملاء.

– تضارب المصالح: تحديد الإجراءات اللازمة في حال تضارب المصالح كتابة، مع ضمان التعامل العادل مع جميع العملاء، وإخطارهم بأي تضارب مصالح محتمل بين الشركة وأي جهة أخرى.

– الموارد الكافية: توظيف كوادر مدربة وتوفير موارد مالية تشغيلية كافية لتنفيذ أعمالها وخدمة عملائها بكفاءة في جميع المناطق.