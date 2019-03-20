شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد الفيصل في قصيدته النادرة حقوق الإنسان: رضوا ولا عساهم ما رضوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-20 فيديو.. خالد الفيصل في قصيدته النادرة حقوق الإنسان: رضوا ولا عساهم ما رضوا متابعات الخليج 365 - الرياض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وجاءت القصيدة بعنوان “حقوق الإنسان”، والتي تضمنت قيمًا سامية خالدة تجسد مبادئ المملكة في كل وقت وحين: وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته الخالدة التي ألقاها قبل 20 عامًا تقريبًا: رضوا ولا عساهم ما رضوا Advertisements ما لنا إلا حقوق إسلامنا وإن حكوا وإن هاجموا وإن هددوا ما تركنا لو هلكنا ديننا ما نساوم بالمبادئ لو بغوا لو نموت كتابنا دستورنا









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