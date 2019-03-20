الإمارات ترحّل موظفًا أشاد بالهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة إماراتية فصل أحد موظفيها وقيام السلطات بترحيله من البلاد؛ لإشادته بالهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا، وراح ضحيته العشرات.

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وأوضحت شركة “ترانس جارد للخدمات الأمنية”، أن أحد الموظفين كتب مطلع الأسبوع تعليقات وصفتها بالاستفزازية على صفحته بموقع “فيسبوك”، يمدح فيها الهجوم المؤسف على مسجدين في كرايستشيرش.

وقال المدير التنفيذي للشركة المملوكة لمجموعة الإمارات، جريج وارد: “سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي؛ ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة”.

وأشارت الشركة إلى أن الحكومة الإماراتية قامت بترحيل الموظف، دون الكشف عن اسمه أو جنسيته أو وظيفته.