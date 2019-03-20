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بومبيو يشكر الأمير محمد بن سلمان على دعم جهود المبعوث الأممي في اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على دعم جهود السلام في اليمن.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بومبيو قدم الشكر لولي العهد، لدعم المملكة العربية السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، لدفع العملية السياسية في اليمن.
واتفق الوزير الأمريكي وولي العهد السعودي على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد.
كما ناقش بومبيو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.
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