انت الان تتابع تفاصيل خبر بنغلادش تفرج عن عضوة في "الفيفا" بعد انتقادها رئيسة الوزراء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - أفرجت السلطات البنغلادشية، اليوم الأربعاء، عن العضوة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، محفوظة أختر، بكفالة مالية دون تحديد قيمتها.

واعتقلت أختر، يوم السبت الماضي، بعد اتهامات بانتقادها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة؛ بسبب عدم اهتمامها بكرة القدم ببلادها، وفق محاميها لياقت حسين.

وأكد المحامي حسين أن أختر غادرت بعد ظهر اليوم السجن المركزي للعاصمة دكا، "بعدما أنجزنا كل الإجراءات القانونية".

Advertisements

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم عبّر عن قلقه بعد اعتقال أختر، مؤكداً أن يتابع قضيتها.

كما اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن توقيف أختر هو أحدث فصول قمع حرية التعبير في بنغلادش، داعية الى الإفراج عنها وعدم إبقائها في السجن، لأنها "كان تمارس فقط حقها بحرية التعبير".