- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك.. التعليم تحدد 12 مهمة لحراس وحارسات المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنفوجرافيك.. التعليم تحدد 12 مهمة لحراس وحارسات المدارس
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم مجددًا مهام ومسؤوليات حراس وحارسات الأمن في المدارس، مشددة على أهمية إيكالها للأشخاص المتخصصين المدربين بشكل جيد على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة والأمن داخل المدرسة، بما يسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية.
ودعت الإدارة قادة وقائدات المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس وحارسات المدارس، وعدم تكليفهم بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية مما قد يعيقهم عن تنفيذ مهامهم الرئيسة.
وأشارت الإدارة إلى عدد من المهام لحراس وحارسات المدارس، منها التحقق من هوية الزوار وهدف الزيارة، والتثبت من هوية ولي الأمر عند تسلم ابنه أو ابنته أثناء الدوام وتوثيق ذلك في السجل الخاص، إبلاغ قائد وقائدة المدرسة بشكل فوري عن وجود أي مخاطر أو مخالفات تتعلق بالسلامة، إضافة إلى ضرورة المعرفة التامة بمكونات المدرسة ومداخلها ومخارج الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة.
كما تتضمن مهامهم مباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية، وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي أو منسوبات المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.
كما أن هناك خطوات إجرائية يقوم بها حراس وحارسات الأمن بالمدارس في الحالات الطارئة، ومنها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإرشاد منسوبي ومنسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهم نحو نقطة التجمع المخصصة وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقي الأمن والسلامة في المدرسة والمرشد الطلابي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجرافيك.. التعليم تحدد 12 مهمة لحراس وحارسات المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.