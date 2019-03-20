إنفوجرافيك.. التعليم تحدد 12 مهمة لحراس وحارسات المدارس

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم مجددًا مهام ومسؤوليات حراس وحارسات الأمن في المدارس، مشددة على أهمية إيكالها للأشخاص المتخصصين المدربين بشكل جيد على مهام محددة تتعلق بتحقيق السلامة والأمن داخل المدرسة، بما يسهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية.

ودعت الإدارة قادة وقائدات المدارس لتفعيل الأدلة المنظمة لأعمال حراس وحارسات المدارس، وعدم تكليفهم بمهام أخرى لا علاقة لها بالأمن وتحقيق السلامة المدرسية مما قد يعيقهم عن تنفيذ مهامهم الرئيسة.

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وأشارت الإدارة إلى عدد من المهام لحراس وحارسات المدارس، منها التحقق من هوية الزوار وهدف الزيارة، والتثبت من هوية ولي الأمر عند تسلم ابنه أو ابنته أثناء الدوام وتوثيق ذلك في السجل الخاص، إبلاغ قائد وقائدة المدرسة بشكل فوري عن وجود أي مخاطر أو مخالفات تتعلق بالسلامة، إضافة إلى ضرورة المعرفة التامة بمكونات المدرسة ومداخلها ومخارج الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة.

كما تتضمن مهامهم مباشرة الحوادث والمخالفات الأمنية، وذلك بإبلاغ قيادة المدرسة، والتأكد من خلو المبنى المدرسي من منسوبي أو منسوبات المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وإطفاء جميع مصادر الطاقة والمياه.

كما أن هناك خطوات إجرائية يقوم بها حراس وحارسات الأمن بالمدارس في الحالات الطارئة، ومنها تشغيل أجهزة الإنذار، والتحقق من إغلاق محابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإرشاد منسوبي ومنسوبات المدرسة لمخارج الطوارئ والإشراف على إخراجهم نحو نقطة التجمع المخصصة وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقي الأمن والسلامة في المدرسة والمرشد الطلابي.