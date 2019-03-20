المملكة تشهد ميلاد المنظمة الدولية للإبل

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم الإعلان غدًا الخميس عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل التي سيكون مقرها مدينة الرياض، وذلك من خلال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، التي ستعقد في فندق هيلتون بمدينة الرياض.

وسيبدأ اجتماع الجمعية بكلمة لفهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل يليه اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومن ثم اعتماد النظام الأساسي وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.

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وخلال الجمعية سيتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الأمين العام وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.

ووصل أمس ممثلون لـ 96 دولة على مستوى العالم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والتي على ضوئها سيتم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل غدا.