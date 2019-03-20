- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم المملكة تشهد ميلاد المنظمة الدولية للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تشهد ميلاد المنظمة الدولية للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
من المقرر أن يتم الإعلان غدًا الخميس عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل التي سيكون مقرها مدينة الرياض، وذلك من خلال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، التي ستعقد في فندق هيلتون بمدينة الرياض.
وسيبدأ اجتماع الجمعية بكلمة لفهد بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل يليه اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومن ثم اعتماد النظام الأساسي وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.
وخلال الجمعية سيتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الأمين العام وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.
ووصل أمس ممثلون لـ 96 دولة على مستوى العالم لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والتي على ضوئها سيتم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل غدا.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشهد ميلاد المنظمة الدولية للإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.