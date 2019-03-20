الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/03/21 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والعبار على “الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”.

وشملت التوقعات، أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.