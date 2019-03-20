الان تتابع الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/03/21 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والعبار على “الرياض، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مكة المكرمة”.
وشملت التوقعات، أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.