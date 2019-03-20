بالأرقام.. «هدف» يغطي جزءًا من تكلفة حضانة طفلين لموظفات القطاع الخاص

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، أنّه سيتحمّل تغطية جزء من تكلفة حضانة طفلين للموظفة السعودية في القطاع الخاص، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة».

وقال، في بيان اطلعت عليه «عاجل»، إنّه وفقًا لآلية البرنامج المعدلة مؤخرًا، فإنّ الصندوق يسهم في تغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال، بواقع 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد في السنة الأولى، و600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد في الثانية، وفي السنة الثالثة يسهم في تغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وفي الرابعة يسهم في تغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

وأجرى صندوق «هدف» تعديلًا على شروط الالتحاق وآلية الدعم في برنامج «قرة»؛ وذلك من أجل لإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.

ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة، وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلًا من أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

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وبحسب البيان، وصلت مراكز حضانات وضيافات الأطفال المعتمدة من الصندوق في مختلف مناطق المملكة، ضمن برنامج دعم ضيافة الأطفال «قرة»، إلى 158 مركزًا مسجلًا.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص الاطلاع على تفاصيل البرنامج للتسجيل والاستفادة من خدماته من خلال الرابط https://qurrah.sa.

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ يهدف إلى تقديم الدعم للكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف البرنامج كذلك إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهم، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.