شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودعات وضبط 971 ألف منتج في الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها أغلقوا مستودعاً بمدينة الرياض يزاول نشاط تخزين وتوزيع عطور ومنتجات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطوا 4250 عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة وفي ظروف تخزين سيئة.
كما أغلق مفتشو الهيئة ثلاثة مستودعات غير مرخصة بالمنطقة الشرقية تخزّن منتجات تجميل مخالفة، وضبطوا خلالها 967 ألف منتج مخالف لأنظمة الهيئة، وتمت إحالة المخالفات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.
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