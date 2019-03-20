شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودعات وضبط 971 ألف منتج في الرياض والدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدد من مستودعات منتجات التجميل بمدينتي الرياض والدمام، وذلك خلال الحملة التفتيشية على مصانع ومستودعات منتجات التجميل والعطور.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها أغلقوا مستودعاً بمدينة الرياض يزاول نشاط تخزين وتوزيع عطور ومنتجات تجميل دون الحصول على ترخيص، وضبطوا 4250 عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة وفي ظروف تخزين سيئة.

كما أغلق مفتشو الهيئة ثلاثة مستودعات غير مرخصة بالمنطقة الشرقية تخزّن منتجات تجميل مخالفة، وضبطوا خلالها 967 ألف منتج مخالف لأنظمة الهيئة، وتمت إحالة المخالفات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على مركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.