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أمير الجوف يشيد بأداء الأحوال المدنية في المنطقة
متابعات الخليج 365 - الجوف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، يرافقه مديرو العموم بإدارات الأحوال المدنية بالمملكة.
ورحب سمو أمير منطقة الجوف باللواء الجلعود ومرافقيهم، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به إدارات الأحوال المدنية في المنطقة, ومواكبته للتقنية الحديثة، من خلال إدخال أحدث الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، والتوسع في افتتاح مزيد من أقسام النساء.
من جانبه أعرب اللواء الجلعود عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لدعمه لفرع الأحوال المدنية بالمنطقة ومحافظاتها، مؤكداً المضي في تطوير أنظمة وآليات العمل في إدارات الأحوال المدنية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين عن بعد، وتحسين جودة الخدمات المتوفرة حالياً عبر تيسير الإجراءات تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة نادر بن غالب العتيبي.
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