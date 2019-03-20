سكني يوفر 21.132 خياراً سكنياً وتمويليًا لأهالي حائل

2019-03-20

متابعات الخليج 365 _ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بقصر أجا اليوم, معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وعدد من منسوبي الوزارة.

واستعرض سموه مع وزير الإسكان جهود الوزارة لخدمة أهالي المنطقة ومتابعة إنجاز المشروعات والمخططات السكنية وخطط وزارة الإسكان وبرامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة حائل, بالإضافة إلى جهودها في توفير الخيارات والحلول السكنية المناسبة للمواطنين بجميع فئاتهم.

واطلع سمو أمير منطقة حائل على عدد من الإحصائيات للوحدات السكنية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين والمنتجات السكنية ومشروعات الإسكان وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المشروعات, حيث بلغ إجمالي ما تم تخصيصه من قبل برنامج “سكني” لمنطقة حائل منذ شهر فبراير 2017م حتى شهر مارس الجاري 21.132 خياراً سكنياً وتمويل شملت 3918 وحدة سكنية و 9948 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية و 7366 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين, بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية في الأراضي التابعة للوزارة البالغ عددها 6 مشروعات توفر 1.670 أرضاً مطورة و 823 أرضاً مطورة تحت التنفيذ و 11.883 أرضاً مطورة تحت الطرح والتصميم.

وناقش الأمير عبدالعزيز بن سعد مع معالي وزير الإسكان أبرز التحديات والعوائق لبرامج الإسكان في المنطقة وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز.

وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي من خلال استمرار توفيرها لعدد من الحلول السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي, مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاعات غير الربحية في المنطقة لمعرفتها بأحوال الأهالي.

وأكد سموه أن التطوير السكني في المنطقة يحظى بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- , مقدماً شكره لمعالي وزير الإسكان ولمنسوبي الوزارة على كل ما تم تقديمه من برامج مميزة وخيارات سكنية متنوعة يعود نفعها على المواطنين واصفاً قطاع الإسكان بأنه أحد المحركات الاقتصادية وعنصر تتكامل معه عناصر تنموية أخرى، مشدداً على أهمية ارتباط كل تلك الخيارات السكنية بفرص عمل نوعية.

ووصف الأمير عبدالعزيز بن سعد منطقة حائل بالمنطقة الحيوية والجاذبة, مؤكداً حرصه على خدمة أبناءها في مختلف المجالات، لاسيما وأن المنطقة تمتاز بموقعها الجغرافي وتعد أرض خصبة للاستثمار وتَملُك المزيد من فرص العمل, مبدياً سعادته بالأرقام التي تم تخصيصها للمنطقة من قبل الوزارة, مؤكداً العمل على تذليل جميع المعوقات أمام مشاريع الإسكان لتكون متاحة للمواطنين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الاسكان للدعم السكني والفروع ووكيل وزارة الاسكان للشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي والمشرف العام على الاسكان التنموي بوزارة الاسكان المهندس مازن بن محمد الداود ومدير مكتب وزير الاسكان حمد الغفيلي الحبردي، ومدير فرع وزارة الاسكان في منطقة حائل فوزان الفوزان .